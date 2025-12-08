Sotapolitiikkaa ja kurjistuksia vastaan

Suomen porvaristo on nyt pikaisella vauhdilla romuttamassa menneiden vuosikymmenien työläisten vahvan taistelun pohjalle rakennettua hyvinvointivaltiota. Köyhimpien tukia pienennetään niin paljon, ettei niillä enää selviä. Työläisten palkkojen kasvua pidetään huomattavasti inflaatiota pienempänä, joten reaalipalkat vain pienentyvät. Työläiset velkaantuvat ja elintasoa heikennetään entisestään.

Työttömyys on noussut ennätyksellisiin lukemiin. Lähes puoli miljoonaa työttömyyteen ajettua on valtava määrä työläisiä, jotka pystyisivät omalla työllään hyödyttämään yhteiskuntaa, mutta tämä nykyinen kapitalistinen järjestelmä ei siihen voi luonteensa takia kyetä. Sen sijaan se heittää hukkaan heidän suuren potentiaalinsa ajaen heidät työttömien reserviarmeijaan puskemaan muiden työläisten palkkoja alaspäin.

Maahanmuuttajien ja vähänkään kantasuomalaisista erottuvien ihmisten kohtaama syrjintä ja rasismi kasvaa vauhdilla ja heitä esitetään tekosyiksi kaikkiin yhteiskunnan ongelmiin.

Myös yhteiskunnan omistuksen lahjoittaminen pilkkahintaa yksityisille porvareille jatkuu. Nyt jopa postin yksityistäminen on saatu kovaa vauhtia käyntiin. Valtiolle jätettiin vielä väliaikaisesti enemmistö, mutta loputkin tullaan lähivuosina asteittain myymään pois.

Näitä kurjistustoimia oikeutetaan pelottelemalla heikolla valtion taloudella, luomalla velkahysteriaa ja esittämällä oikeistolaista talouspolitiikkaa muka jonkunlaiseksi ratkaisuksi. Todellisuudessa velan määrä toimii tehokkaana propagandatyökaluna, jolla luodaan oikeutus näille kurjistustoimenpiteille eikä sen vähentämiseen löydy porvarillisilta puolueilta todellista pyrkimystä taikka edes halua.

Näillä yhteiskunnan romuttamisesta saaduilla rahoilla ei suinkaan paranneta valtion taloutta vaan ne siirretään tukien ja verohelpotusten kautta porvariston taskuihin ja entistä suuremmassa määrässä sotakalustoon.

Suomea valmistellaan kovaa vauhtia uuden maailmansodan eturintamaksi. Nato-sotilaat päästetään Suomen maaperälle ilman, että heitä voidaan tuomita täällä tehdyistä rikoksista (Maailmalta löytyy lukuisia esimerkkejä amerikkalaisten sotilaiden tekemistä raiskauksista liittolaismaissa). Miljardeja syötetään sotakalustoon, jolla pyritään mahdollistamaan tulevat suuret valloitusretket itään.

Todellisuudessa imperialistisesta sodasta hyötyvät vain kapitalistit. Niissä kansat joutuvat äärimmäisen kärsimyksen ja tuhon kohteeksi. Työväellä ei ole tarvetta valtaville sotakustannuksille. Kaikki tuo hukkaan heitetty raha olisi työväenluokan etuja ajavassa yhteiskunnassa mahdollista käyttää kansan hyvinvoinnin edistämiseen.

Samalla näitä sotakalustokauppoja tehdään myös entistä isommissa määrin salaisesti. Kansalaisille ei haluta paljastaa, että heidän verorahoillaan rahoitetaan Palestiinan kansanmurhaa.

Kaikki nämä Orpon hallituksen toteuttamat työläisvastaiset toimet ovat erittäin avointa pääoman etujen ajamista, mutta sitä kritisoidessa täytyy samalla muistaa nostaa esille se, että myös edellinen Marinin hallitus oli toteuttamassa samanlaista porvaripolitiikkaa. Ratkaisua ei voi löytää näennäisesti ”vasemmistolaisista” puolueista.

Näiden kurjistusten vastainen taistelu olisi luonnollinen tehtävä ammattiliitoille, mutta petturien kaappaamaksi jääneet ammattiliitot on passivoitu ja tehty hampaattomiksi. Niiden pyrkimykset ovat keskittyneet vain jarrutelemaan työväen taistelutahtoa kumarrellen jatkuvasti porvariston suuntaan. Kommunisteina meidän on tuettava työtaisteluun työläisiä myös liiton johtoa vastaan ja työskenneltävä ammattiliittojen taisteluntahtoisuuden kasvattamiseksi.

Ainoastaan vallankumouksellinen ja taisteleva työväenliike pystyy todellisesti ajamaan työväen etuja. Velka voitaisiin suunnitelmataloudessa pitää hallinnassa ja kaikki yhteiskunnan valtavat voimavarat olisi mahdollista käyttää koko yhteiskunnan hyväksi.

Kriisit ja imperialistiset sodat ovat luonnollinen osa kapitalismia ja kapitalistisessa yhteiskunnassa niitä on mahdotonta välttää. Vain sosialismi ja kommunismi mahdollistaa kansan hyvinvoinnin ja kehityksen ilman sotaa, riistoa ja kärsimystä.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

29.11.2025