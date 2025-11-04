Suomi mukana ydinasesodan harjoittelussa

Suomi lähetti ensimmäistä kertaa Hornet -hävittäjiä ja sotilaita Naton Steadfast Noon 25 -harjoitukseen Tanskaan. Ydinsotaa ja ydinaseiden käyttöä simuloiva sotaharjoitus järjestettiin 13.‒24.lokakuuta Pohjameren alueella.

Vuosittaiseen Steadfast Noon 25 -harjoitukseen osallistui lähes 100 lentokoneita 14 Naton jäsenmaasta. Todellisuudessa ydinsodan valmistelu ja ydinaseiden käytön harjoittelu on Yhdysvaltojen johtamaa imperialistista pelottelua.

Suomen mukanaolo sotilasliitto Natossa ja sen ydinsotahankkeissa asettaa koko kansan tulevan tuhon uhriksi. Tuho on lopullinen, oli sitten kyse ensi- tai toisesta iskusta. Siinä menevät korotetut raja-aidat ja droonimuurit, lopullisesti nekin.

Kaukana ovat ne ajat, kun Suomi tunnettiin puolueettomasta ja rauhaomaisesta ulkopolitiikastaan. Virallisesti sotilasliittoihin kuulumistakaan ei hyväksytty, vaikka oikeisto ja militaristit tekivät kaikkensa lännen joukkoihin liittymiseksi.

Suomalaisen rauhanliikkeen pitäisi vihdoinkin nousta ylös poteroistaan. Se, että eduskunnan vasemmistopuolueet ja vihreät ovat hyväksyneet Nato-jäsenyyden ja muut sotavalmistelut, ei saa olla syynä hiljaisuudelle.

Kansa haluaa rauhaa. Militaristit menkööt merten taa.

Työkansan Sanomat 7/2025