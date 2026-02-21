Suomi on EU:n johtava työttömyysmaa

EU:n tilastovirasto Eurostat kertoi joulukuussa, että Suomi on noussut EU:n johtavaksi työttömyysmaaksi. Eurostatin tilastot eivät kuitenkaan kerro todellisia työttömien määrää ja työttömyysprosenttia.

Eurostat pienentää työttömyyslukuja EU:n komission ohjeiden mukaisesti. Sama työttömyyden tilastollinen vähentäminen tapahtuu ensin Suomessa valtion Tilastokeskuksen toimesta.

Vuoden 2025 ja joulukuun lopun työttömyystilastoja ei ole vielä saatavissa, mutta KEHA-keskuksen marraskuun lopun luvut ovat tiedossa. Ne ennustavat joulukuun lopun työttömien määräksi lähes puoli miljoonaa.

Orpo-Purran hallitus on tiennyt jo toimikautensa alussa, että kapitalismin kriisi ja talouden taantuma iskevät juuri työssä oleviin ja aiheuttavat suurtyöttömyyden. Tästä syystä työttömyys- ja sosiaaliturvaan on tehty suurimmat leikkaukset.

Koettu tosiasia on, että kapitalismi ei koskaan korjaa itseään. Sen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin menetyksiin ja ongelmiin ei käytetä pääoman omistajien, yhtiöiden ja rikkaiden varoja. Kaikki maksatetaan työväestöllä ja velkaantuvan valtion varoista.

Kapitalistinen Suomi elää nyt tilanteessa, mikä muistuttaa synkistä 1990-luvun laman oloista. Kaikki näkyy talouden taantumana, konkursseina, ennätyksellisinä ulosottoina ja joukkotyöttömyytenä.

Eduskunnan pitäisi ottaa ohjat käsiinsä, mutta se ei pysty. Syynä ovat yksimieliset sotavalmistelut ja Nato-jäsenyys. Ne ovat tukkineet opposition suut, jopa kriittiset puheenvuorot.

Ps. Päivitetään ensi viikolla, kun valtion KEHA-keskus julkaisee tammikuun työllisyyskatsauksensa.

Työkansan Sanomat 1/2026