Neljä vuotta jatkuneesta Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta on kirjoitettu ja uutisoitu paljon, myös suomeksi. Sodan syiden arviointi on jäänyt vähemmälle. Se ei sovi lännen narratiiviin.

Ukrainan rajat ovat koko sen historian ajan muuttuneet. Ukraina oli 1922 Neuvostoliiton perustaja. Se oli 1991 myös Neuvostoliiton hajottaja. Tuon jälkeinen Ukraina on ollut poliittisen sekasorron, sisäisten yhteenottojen, vallankaappausten, talouden alamäen ja korruption luvattu maa.

Käynnissä olevan sodan varsinaisten syiden selvitystyö on aloitettava toisen maailmansodan tapahtumista Ukrainassa. Tuolloin 1941 Hitlerin natsi-Saksa valtasi Ukrainan.

Valtauksen jälkeen ukrainalainen natsi Stephen Bandera julisti Saksan avulla Länsi-Ukrainan Lvivissa Ukrainan uuden tasavallan perustamisen. Hitler myös luovutti Banderalle osia Puolasta. Saksa ja Bandera toteuttivat käytännössä Ukrainan kahtiajaon länteen ja itään

Toinen suuri syy on 2014 Kiovan vallankaappauksessa. Siinä syrjäytettiin vaaleilla valittu presidentti Viktor Janukovitch ja hajotettiin maan parlamentti. Vallankaappaus oli Yhdysvaltojen ja EU:n rahoittama ja tukema.

Vallankaappauksen tekijät olivat toisen maailmansodan aikaisen Ukrainan uuden tasavallan perillisiä. Kiovan Maidanin aukiolle kuljetettiin linja-autoilla ja junilla apujoukkoja Länsi-Ukrainasta. Maidanin mielenosoittajille maksettiin dollareilla.

Heti Kiovan vallankaappauksen jälkeisenä keväänä valtaan nousseet uusfasistit ja oikeisto lähettivät aiemmin järjestäytyneet uusnatsien Azov-palkkasotilaat Itä-Ukrainaan. Tavoitteena oli venäjänkielisten maan kansalaisten kurinpalautus.

Ukrainan tekemissä pommituksissa ja azovilaisten ampumana tapettiin 14 000 venäjänkielistä. Alkoi Ukrainan sisällissota kaikkine seurauksineen.

Tänään tiedämme, että sekä Venäjälle ja Ukrainalle sodan jatkuminen on tullut kalliiksi. Satoja tuhansia sotilaita on kuollut ja haavoittunut. Työläisten kovalla työllä rakentamia rakennuksia ja infrastruktuuria on tuhoutunut valtava määrä.

Yhdysvallat, EU ja sotilasliitto Nato tukevat Ukrainan korruptoitunutta hallintoa ja armeijaa sodan jatkamiseksi. Tavoitteena on saada lopputulos, joka mahdollistaisi Ukrainan liittämisen EU:hun ja Natoon. Eli toteutettaisiin vuoden 2014 vallan kaapanneiden tärkein vaatimus.

Suomi on ollut EU:n ja Naton uskollinen apuri tukemalla Ukrainan armeijaa ja hallintoa. Tuo tuki on ollut neljässä vuodessa yli 4 miljardia euroa. Jos EU:n viimeisin päätös 90 miljardin yhteisvelasta Ukrainan tukemiseksi toteutuu, Suomen antama Ukraina-tuki nousee 6 miljardiin.

Suomalaisten veronmaksajien on syytä muistaa tämä, kun Orpo-Purran porvarihallitus ja eduskunta tekevät armottomia sosiaali- ja terveydenhuollon leikkauksia, jotka iskevät kaikkiin vähävaraisiin ja satoihin tuhansiin kaikkein köyhempään.

Tämän artikkelin pääosa on julkaistu vuosi sitten Työkansan Sanomissa. Päivitys koskee Ukrainan sodan seurauksia ja Suomen osuutta sodassa.