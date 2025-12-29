Euroopan kommunistisen toiminnan (ECA) lausunto Kuuban vallankumouksen 67. vuosipäivästä

Kuuban kansa juhlii 1. tammikuuta 2026 Kuuban vallankumouksen voiton 67. vuosipäivää. Batistan diktatuurin kukistuttua vuonna 1959 ja vallankumouksellisten joukkojen riemuvoittoisen Havannaan saapumisen myötä Kuuban kansa aloitti historiallisen irtioton riistosta, riippuvuudesta ja imperialistisesta ulkovallasta.

Kuuban vallankumous oli ensimmäinen sosialistinen vallankumous Amerikan mantereella ja virstanpylväs kansainvälisessä luokkataistelussa. Lähes seitsemän vuosikymmenen ajan sosialistinen Kuuba on osoittanut äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa sellaisen järjestelmän ylivoimaisuuden, joka voi asettaa ihmiset ja heidän tarpeensa keskiöön.

Imperialistisesta aggressiosta, hyökkäysyrityksistä, kumouksellisista kampanjoista, terrori-iskuista ja Yhdysvaltojen yli 60 vuotta kestäneestä rikollisesta taloudellisesta, kaupallisesta ja rahoituksellisesta saarrosta huolimatta Kuuba on saavuttanut merkittävää edistystä terveydenhuollon, koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja urheilun aloilla. Nämä saavutukset ovat ilmaus Kuuban kansan luovasta voimasta, työväenluokan vallankumouksellisesta voimasta ja marxismi-leninismin tieteellisestä perustasta.

Kuuban vallankumous on osoittanut, että kapitalismi ei ole voittamaton ja että järjestäytyneellä, tietoisella ja militantilla työväenluokalla on valta kukistaa porvariston diktatuuri ja ottaa oma yhteiskunnallinen kehityksensä hallintaansa. Kuuba edustaa siis paitsi Kuuban kansan tekemää historiallista vallankumouksellista valintaa, myös proletariaattista internationalismia.

Rajallisista resursseistaan ​​huolimatta Kuuba on toistuvasti asettanut lääketieteelliset, koulutukselliset ja tieteelliset kykynsä muiden kansojen palvelukseen ja tarjonnut siten käytännössä elävän esimerkin kansainvälisestä solidaarisuudesta.

Kuuba on edelleen imperialististen hyökkäysten, taloudellisen kiristyksen ja poliittisen horjuttamisen yritysten kohteena – ei vain Yhdysvaltojen, vaan myös Euroopan unionin ja sen liittolaisten taholta.

Kuuban sisällyttäminen mielivaltaisiin ja poliittisesti motivoituihin pakote- ja terroristilistoihin sekä manipuloivat mediakampanjat pyrkivät heikentämään maan itsemääräämisoikeutta ja kaatamaan sosialismin. Kuuban kansan ja heidän kommunistisen puolueensa päättäväinen vastarinta on selkeä vastaus näihin hyökkäyksiin.

Kuuban vallankumouksen 67. vuosipäivä on siis myös poliittinen mandaatti. Se sitouttaa meidät vahvistamaan kansainvälistä solidaarisuutta, taistelemaan johdonmukaisesti imperialistista saartoa vastaan ​​ja puolustamaan sosialismia.

Kuuban vallankumouksen kokemuksia voidaan ja täytyy hyödyntää kommunistisen liikkeen historian ja panoksen puolustamiseksi, proletariaatin internationalismin vahvistamiseksi ja sosialistisen rakentamisen periaatteiden puolustamiseksi.

Eläköön Kuuban vallankumous!

Eläköön sosialismi!

Eläköön kansainvälinen solidaarisuus!

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) on ECA:n jäsenpuolue