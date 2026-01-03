Maailma tuomitsee – EU ja Suomi ”seuraavat” tilannetta

Valtiot ympäri maailmaa ovat tuominneet Yhdysvaltojen röyhkeän hyökkäyksen Venezuelaan ja maan laillisen presidentin ja hänen vaimonsa väkivaltaisen sieppaamisen.

Venäjän ulkoministeriö kehotti lauantaina 3. tammikuuta Yhdysvaltoja vapauttamaan Venezuelan presidentin Nicolás Maduron ja hänen vaimonsa Cilia Floresin.

”Liittyen vahvistettuihin tietoihin Venezuelan presidentin Nicolas Maduron ja hänen vaimonsa kuljettamisesta Yhdysvaltoihin, kehotamme voimakkaasti Yhdysvaltojen johtoa harkitsemaan kaappaamista uudelleen ja vapauttamaan tämän suvereenin maan laillisesti valitun presidentin sekä hänen vaimonsa”, Venäjän ulkoministeriön lausunnossa todettiin.

Venäjän lausunto oli ensimmäinen virallinen vahvistus ulkomaiselta hallitukselta Venezuelan tueksi ja Yhdysvaltojen hyökkäyksen tuomitsemiseksi.

Kiinan ulkoministeriö antoi tuomitsevan lausunnon Yhdysvaltojen lauantain 3. joulukuuta Venezuelaan kohdistaman terrori-iskun takia.

Kiina ilmaisi syvän järkytyksen ja voimakkaan tuomitsemisen sotilaallisen voiman käytöstä suvereenia valtiota ja sen presidenttiä vastaan, jonka Yhdysvaltojen asejoukot sieppasivat.

Kiinan ulkoministeriö varoittaa lausunnossaan näiden Yhdysvaltojen hegemonisten toimien aiheuttamasta vaarasta, joka vakavasti rikkoo kansainvälistä oikeutta ja Venezuelan suvereniteettia.

Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva kuvaili Yhdysvaltojen tekemiä pommi-iskuja ”erittäin vakavaksi loukkaukseksi Venezuelan suvereniteettia kohtaan” ja varoitti, että hyökkääminen on ensimmäinen askel kohti maailmaa, jossa ”vahvimpien laki” voittaa monenvälisyyden.

Meksiko tuomitsi Yhdysvaltojen hyökkäyksen jyrkästi YK:n peruskirjan 2. artiklan räikeänä rikkomisena ja korosti, että Latinalainen Amerikka ja Karibia muodostavat rauhan alueen, missä keskinäinen kunnioitus ja riitojen rauhanomainen ratkaisu on ollut vallitseva.

Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel tuomitsi jyrkästi lauantaina 3. tammikuuta Yhdysvaltojen hyökkäyksen ja kuvaili hyökkäystä ja Venezuelan presidentin sekä ensimmäisen taistelijan Cilia Floresin sieppausta brutaaliksi, petolliseksi, sopimattomaksi ja vulgaariksi.

Presidentti Díaz-Canel muistutti: ”Bolívarin maa on pyhä ja hyökkäys sitä vastaan on hyökkäys kaikkia Latinalaisen Amerikan arvokkaita lapsia vastaan, ja sen vuoksi olemme valmiita antamaan oman veremme ja henkemme.”

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tu0minnut Yhdysvaltojen hyökkäyksen ja ihmisoikeuksien rikkomisen.

