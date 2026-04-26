Kapitalismi synnyttää työttömyyttä – kyse on voitoista

Valtion KEHA-keskus julkaisi 22. huhtikuuta työllisyyskatsauksensa. Se kertoo maaliskuun 2026 lopun tilanteesta. Katsaus vahvistaa työttömyyden suuren kasvun vuoden takaisesta. Työttömien määrä on jälleen lisääntynyt kymmenillä tuhansilla.

KEHA-keskuksen mukaan kuntien työllisyyspalveluissa oli maaliskuun lopussa laajan työttömyyden luvuilla lähes puoli miljoonaa työtöntä. Luvut sisältävät myös työttömyystöissä ja koulutuksessa olevat työttömät.

Eniten työttömyyden lisääntymisestä kärsivät alle 25-vuotiaat nuoret ja yli 50-vuotiaat ikääntyvät. Nuorista yli 42 000 oli työtä vailla. Ikääntyvien tilanne ei ole nuoria parempi. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 117 500.

Pitkäaikaistyöttömiä, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli tammikuun lopussa lähes 140 000. Se on 22 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Heikentyvä työttömyysturva, mitä kokoomuksen ja perussuomalaisten porvarihallitus ajaa, antaa heikot mahdollisuudet työttömien pärjäämiselle. Työttömät joutuvatkin hakemaan Kelan leikattua asumis- ja toimeentulotukea.

Työttömyysturvan ja asumistuen leikkaukset näkyvät myös perustoimeentulotuen saajien määrässä. Tuki on viimesijainen sosiaalinen apu. Vaikka myös tuen saamista on kiristetty, sitä sai maaliskuun lopussa ennätykselliset 154 255 köyhintä.

Leikkaukset ovat jatkuneet vuoden alusta alkaen, kun työttömyysturvaan tuli merkittäviä huononnuksia. Sama jatkui helmi-maaliskuussa, ja jatkuu myös huhtikuussa, sillä sosiaali- ja toimeentuloturvan ehtoja kiristetään.

Kapitalistinen Suomi elää nyt tilanteessa, mikä muistuttaa synkistä 1990-luvun laman oloista. Kaikki näkyy talouden taantuman jatkuessa, konkursseina, ennätyksellisinä ulosottoina ja joukkotyöttömyytenä.

Kapitalismi ei koskaan korjaa itseään, eikä toimi työväestön eduksi. Voitot syrjäyttävät kaiken muun.

Kapitalismin aiheuttamiin yhteiskunnallisiin menetyksiin ja ongelmiin ei käytetä pääoman omistajien, yhtiöiden ja rikkaiden varoja. Kaikki maksatetaan kiristämällä työväestöä ja sen vähävaraisinta osaa.

Miksi ammattiliitot ja eduskunnan vasemmistopuolueet eivät tee mitään?